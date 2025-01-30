Автобус переехал выпавшую из салона россиянку в Ростове-на-Дону

Инцидент произошел на проспекте Стачки. Женщину после ДТП госпитализировали, данных о ее состоянии нет.

Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отметили в СКР.

Ранее автобус с пассажирами полностью выгорел в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

