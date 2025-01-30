Автобус переехал выпавшую из салона россиянку в Ростове-на-Дону
30 января 202518:32
Автобус переехал выпавшую из салона пассажирку в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Инцидент произошел на проспекте Стачки. Женщину после ДТП госпитализировали, данных о ее состоянии нет.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, отметили в СКР.
Ранее автобус с пассажирами полностью выгорел в Омске. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru