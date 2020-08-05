«Ничего не помню»: Ефремов не признал вину в смертельном ДТП
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, отказался в суде признать вину в гибели водителя - курьера Сергея Захарова. По словам актёра, он не может это сделать, поскольку «ничего не помнит», передает ТАСС.
Слушания по делу артиста начались сегодня в Пресненском районном суде Москвы. Ранее адвокат обвиняемого Эльман Пашаев выступил на заседании с утверждением, что представители потерпевшей стороны якобы хотят фальсифицировать доказательства по уголовному делу.
В частности, по данным защитника, со стороны потерпевших в суд может быть приглашён свидетель, который не был допрошен в ходе следствия. Кроме того, Пашаев утверждает, что противоположная сторона намерена привлечь нескольких лжесвидетелей, которые по их версии видели Ефремова за рулем внедорожника непосредственно в момент и сразу после аварии.
В свою очередь прокурор в ходе оглашения обвинительного заключения, заявил, что автомобиль актёра превысил скорость на 25 км/ч в момент совершения ДТП, кроме того, водитель в состоянии алкогольного и наркотического опьянения потерял контроль над транспортным средством.
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