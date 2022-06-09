Автобус и грузовик столкнулись в Сочи, пострадали 20 человек

По данным ведомства, виновник ДТП - водитель грузовика, который не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом, двигавшимся во встречном направлении.

Отмечается, что в момент ДТП в автобусе находились 32 человека, в том числе шестеро детей до 12 лет.

«Всего пострадавших до 20 человек, точные данные устанавливаются. Госпитализированы четыре человека, два из них с переломами ноги. Степень тяжести вреда устанавливается. Дети не пострадали», - уточнили в прокуратуре.

Ранее пять человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса и большегруза на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области, сообщают «Невские новости».

