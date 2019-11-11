Австрийца подозревают в изнасиловании школьницы в Подмосковье

По её информации акт насилия произошёл на съемной квартире.

При этом пока не ясно, при каких обстоятельствах там оказалась девушка.

Подозреваемый 1990 года рождения имеет славянские корни, хотя гражданство у него австрийское. В российской столице он временно зарегистрирован, нигде не трудится. Возбуждено уголовное дело.

