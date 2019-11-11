Австрийца подозревают в изнасиловании школьницы в Подмосковье
Гражданина Австрии заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней москвички. Как стало известно телеканалу «360», полиция задержала его в подмосковных Химках. Надругательству подверглась 15-летняя ученица 8 класса школы.
О произошедшем правоохранительным органам сообщила социальный педагог.
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По её информации акт насилия произошёл на съемной квартире.
При этом пока не ясно, при каких обстоятельствах там оказалась девушка.
Подозреваемый 1990 года рождения имеет славянские корни, хотя гражданство у него австрийское. В российской столице он временно зарегистрирован, нигде не трудится. Возбуждено уголовное дело.
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