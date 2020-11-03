Австрийские синагоги закрыли после теракта в Вене

Еврейская религиозная община Австрии приняла решение закрыть все синагоги после теракта, совершенного в Вене накануне, 2 ноября. Об этом сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на заявление представителя общины.

Накануне вечером в Вене произошло несколько вооруженных нападений. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, 4 человека погибли, по меньшей мере 18 пострадали, отмечает Газета.ру. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.