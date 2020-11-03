Австрийские синагоги закрыли после теракта в Вене

Еврейская религиозная община Австрии приняла решение закрыть все синагоги после теракта, совершенного в Вене накануне, 2 ноября. Об этом сообщает Австрийское агентство печати, ссылаясь на заявление представителя общины.

Накануне вечером в Вене произошло несколько вооруженных нападений. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, 4 человека погибли, по меньшей мере 18 пострадали, отмечает Газета.ру. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал произошедшее терактом.

Данных о пострадавших россиянах после теракта в Вене нет

Во вторник, 3 ноября, президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями в связи с произошедшим накануне терактом в Вене. Он осудил нападение в австрийской столице, назвал его жестоким и циничным преступлением, подчеркивает RT.


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ФОТО: pixabay.com
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