Данных о пострадавших россиянах после теракта в Вене нет

Данных о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

Теракт в Вене унес жизни четырех человек, пострадавших насчитывается уже 18 человек, говорится в сообщении на сайте телеканала ORF.

Как говорится в сообщении на сайте телеканала, в австрийской столице отменены школьные занятия, власти призывают людей оставаться дома или, по крайней мере, избегать центра города.

Вооруженные нападения на мирных граждан в Вене начались вечером 2 ноября. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, в результате антитеррористической операции погиб один полицейский, а нападавший взорвал «пояс шахида».

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Затем террористы совершили нападения еще в пяти разных местах в центре австрийской столицы. Один из нападавших был ликвидирован, спецоперация силовиков продолжается до сих пор. Мэр Вены Михаэль Людвиг сообщил о 15 госпитализированных, семь из них получили серьезные ранения. Позднее в больнице скончалась женщина.

В МВД Австрии квалифицировали произошедшее как теракт. Позднее канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «отвратительной террористической атакой». Президент Франции Эммануэль Макрон, чья страна ранее подверглась удару террористов, выразил соболезнования. В МИД Германии и России также выразили слова поддержки Австрии.

Во Франции был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати после того, как продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммада из скандального журнала Charlie Hebdo. Затем в Ницце произошло нападение на собор Нотр-Дам. Две прихожанки и привратник были зарезаны — одна из женщин обезглавлена. Макрон назвал эти преступления покушением на свободу слова и заявил, что публикации подобных карикатур продолжатся.

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ФОТО: РИА Новости
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