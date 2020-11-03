Данных о пострадавших россиянах после теракта в Вене нет

Данных о пострадавших россиянах в ходе теракта в Вене нет, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Россия-24".

Теракт в Вене унес жизни четырех человек, пострадавших насчитывается уже 18 человек, говорится в сообщении на сайте телеканала ORF.

Как говорится в сообщении на сайте телеканала, в австрийской столице отменены школьные занятия, власти призывают людей оставаться дома или, по крайней мере, избегать центра города.

Вооруженные нападения на мирных граждан в Вене начались вечером 2 ноября. Первая атака была совершена около синагоги в районе Зайтенштеттенгасс, в результате антитеррористической операции погиб один полицейский, а нападавший взорвал «пояс шахида».