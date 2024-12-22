СМИ: Австриец убил россиянина в Таиланде
25-летний австрийский турист на гидроцикле насмерть сбил россиянина на пляже Карон в Таиланде. Об этом сообщает The Phuket News.
Гражданина Австрии Роберта Хербста арестовала полиция острова Пхи-Пхи. Сообщается, что решение принималось после тщательного расследования.
Хербста разыскивали по обвинению в «безрассудном вождении, повлекшем смерть человека». В подробном отчете полиция пояснила, что трагический инцидент произошел вечером во вторник, 19 декабря.
Его жертвой стал 58-летний россиянин Кирилл Головачев. Тело мужчины нашел рыбак у пристани в районе пляжа.
По записям камер видеонаблюдения полиция установила, что российский турист купался неподалеку от берега. Его сбил Хербст на гидроцикле. Австриец сразу же скрылся с места происшествия и попытался спрятаться на острове Пхи-Пхи.
Власти острова уже предъявили Хербсту уголовные обвинения. Свою вину он не признает.
Ранее при взрыве на ярмарке в Таиланде погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru