СМИ: Австриец убил россиянина в Таиланде

Хербста разыскивали по обвинению в «безрассудном вождении, повлекшем смерть человека». В подробном отчете полиция пояснила, что трагический инцидент произошел вечером во вторник, 19 декабря.



Его жертвой стал 58-летний россиянин Кирилл Головачев. Тело мужчины нашел рыбак у пристани в районе пляжа.



По записям камер видеонаблюдения полиция установила, что российский турист купался неподалеку от берега. Его сбил Хербст на гидроцикле. Австриец сразу же скрылся с места происшествия и попытался спрятаться на острове Пхи-Пхи.

Власти острова уже предъявили Хербсту уголовные обвинения. Свою вину он не признает.

Ранее при взрыве на ярмарке в Таиланде погибли четыре человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».