Авиакомпания Air France снова отменила рейсы из Парижа в Москву

Авиакомпания Air France подтвердила отмену двух рейсов из Парижа в Москву 31 мая, сообщает РИА Новости.

Представитель авиаперевозчика объяснил, что это связано с отказом российский властей выдать разрешения на прилёт.

Собеседник агентства добавил, что отменены не только рейсы AF1154 и AF1654 по маршруту Париж (Шарль-де-Голль) — Москва, но и обратные рейсы из Москвы в Париж, запланированные на 31 мая и 1 июня.

Ранее из-за инцидента с самолётом Ryanair европейские авиакомпании стали избегать полётов над Белоруссией, в связи с чем российская сторона прекратила выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облёт, сообщает Ura.ru.

Самолёт Ryanair, следовавший рейсом Афины-Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После приземления был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, а также летевшая вместе с ним россиянка София Сапега.