«Она трезвая не летает»: PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете

Так она прокомментировала информацию, согласно которой во время перелета с Мальдивских островов в Москву Волочкова употребляла алкоголь и отказывалась надеть медицинскую маску. «Она трезвая не летает, потому что боится», — отметила Герасимова, передает «Газета.Ru».

Ранее Волочкова учинила скандал. Причиной конфликта стало нежелание балерины надеть маску, заявляют представители авиаперевозчика.

После этого Волочкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который высказался о поведении знаменитости в самолете, напомнив о «правилах общежития».

