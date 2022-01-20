«Она трезвая не летает»: PR-директор Волочковой объяснила опьянение балерины в самолете

Российская балерина Анастасия Волочкова не летает трезвой из-за аэрофобии, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление PR-директора артистки Светланы Герасимовой.

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Так она прокомментировала информацию, согласно которой во время перелета с Мальдивских островов в Москву Волочкова употребляла алкоголь и отказывалась надеть медицинскую маску. «Она трезвая не летает, потому что боится», — отметила Герасимова, передает «Газета.Ru».

Ранее Волочкова учинила скандал. Причиной конфликта стало нежелание балерины надеть маску, заявляют представители авиаперевозчика.

После этого Волочкова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прокомментировала заявление музыкального продюсера Иосифа Пригожина, который высказался о поведении знаменитости в самолете, напомнив о «правилах общежития».

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ФОТО: РИА Новости//Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Анастасия Волочкова
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