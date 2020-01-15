Авиабаза Сирии подверглась атаке с воздуха
15 января 202000:43
Авиабаза сирийских правительственных сил Т4 в провинции Хомс была атакована с воздуха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное телевидение.
Отмечается, что вблизи территории военного объекта были сбиты ракеты и беспилотники. Источник атаки не называется.
Ранее сегодня сообщалось об атаке базы с американскими военными в Багдаде.
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