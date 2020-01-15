Авиабаза Сирии подверглась атаке с воздуха

Авиабаза сирийских правительственных сил Т4 в провинции Хомс была атакована с воздуха. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местное телевидение.

Отмечается, что вблизи территории военного объекта были сбиты ракеты и беспилотники. Источник атаки не называется.

Ранее сегодня сообщалось об атаке базы с американскими военными в Багдаде.

