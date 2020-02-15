Авария в Псковской области будет расследована СК РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК расследование аварии в Псковской области, случившейся в четверг 13 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.



Уголовное дело по статье 264 УК РФ завели после ДТП на трассе Санкт-Петербург-Невель в Пустошкинском районе Псковской области. Как передает агентство, в аварии погибли восемь граждан Украины. По предварительным данным автомобиль Mercedes, в котором ехали пассажиры, столкнулся с грузовиком Volvo, в результате погиб водитель и семь пассажиров. Водитель грузовика и один пассажир автомобиля были госпитализированы.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования своему коллеге Владимиру Зеленскому в связи с данным происшествием.







