Авария в Псковской области будет расследована СК РФ
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК расследование аварии в Псковской области, случившейся в четверг 13 февраля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт ведомства.
Уголовное дело по статье 264 УК РФ завели после ДТП на трассе Санкт-Петербург-Невель в Пустошкинском районе Псковской области. Как передает агентство, в аварии погибли восемь граждан Украины. По предварительным данным автомобиль Mercedes, в котором ехали пассажиры, столкнулся с грузовиком Volvo, в результате погиб водитель и семь пассажиров. Водитель грузовика и один пассажир автомобиля были госпитализированы.
Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре выразил соболезнования своему коллеге Владимиру Зеленскому в связи с данным происшествием.
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