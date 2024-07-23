Аварийное отключение электроэнергии произошло в Мытищах
Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В сообщении говорится, что отключение затронуло несколько улиц, в том числе, Мира, Юбилейную, Белобородова и Кедрина, а также 1-й Рупасовский переулок.
В 18:44 в администрации отметили, что подача электроэнергии была восстановлена.
В Мосэнерго заявили, что причиной отключения стало повреждение кабельной линии в результате строительных работ, которое произошло за пределами территории ТЭЦ-27.
Ранее в Ялте из-за аварии отключились 15 трансформаторных подстанций, сообщает 360.ru.
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