Аварийное отключение электроэнергии произошло в Мытищах

Аварийное отключение электроэнергии на ТЭЦ-27 произошло в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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В сообщении говорится, что отключение затронуло несколько улиц, в том числе, Мира, Юбилейную, Белобородова и Кедрина, а также 1-й Рупасовский переулок.

В 18:44 в администрации отметили, что подача электроэнергии была восстановлена.

В Мосэнерго заявили, что причиной отключения стало повреждение кабельной линии в результате строительных работ, которое произошло за пределами территории ТЭЦ-27.

Ранее в Ялте из-за аварии отключились 15 трансформаторных подстанций, сообщает 360.ru.

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ФОТО: ura.ru
ТЕГИ:ЭлектричествоЭлектроэнергияМосковская ОбластьМытищи

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