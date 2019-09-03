Эксперт-ядерщик рассказал, как радон оказался в кемеровском детском саду

«Это аварийная ситуация. Нужно либо закрывать здание или исследовать, где находится источник тяжелого газа. В подобной ситуации в городе Лермонтове, что на Кавказе, здания закрыли. Но в любом случае недопустимо жить, и учится, и работать в таких опасных местах. За 30 отведенных дней нужно решить эту проблему. Нельзя ни в коем случае подвергать угрозе жизнь и здоровье детей», - категорично заявил эксперт.

При этом пресс-служба Кемеровского областного медицинского информационно-аналитического центра сообщила, что от детей не поступало никаких жалоб, в Мариинскую городскую больницу никто не обращался.

Радон не имеет цвета и запаха, так что не ощущается человеком. В помещения газ может попадать через разломы в земной коре. Также радон могут выделять строительные материалы.

«Появление радона в некоторых зданиях - это естественный процесс, радон - это тяжелый газ, некоторые его запасы содержатся в земле и его излучения сосредоточиваются в районе первых этажей. При современных темпах строительства обязательно идет проверка места, его геологии, в том числе, и на наличии радона. Так что предположу, что здание детского сада было построено давно. Нужно проверить здоровье всех детей и взрослых, которые там работали. И нужно постоянно мониторить состояние их здоровья», - считает Валерий Меньшиков.

Добавим, что это не первый случай, когда в ходе проверки специалисты Роспотребнадзора обнаруживали излучения радона в детском саду. В феврале был закрыт детский сада № 171 в городе Белово Кемеровской области. Еще раньше высокий радиационный фон зафиксировали в детсаду поселка Белогорск.

