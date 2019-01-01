Онищенко рассказал, кто виноват в детских смертях в школе
Бывший главный санитарный врач страны согласился с коллегой, что медицина не должна быть «гостьей» в образовательных учреждениях.
Причина внезапных детских смертей на уроках физкультуры кроется в отсутствии необходимого медицинского оборудования и квалифицированного персонала в образовательных учреждениях. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал главный детский кардиолог Федерального медико-биологического агентства, руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров.
По его словам, статистика школьных смертей в России ненамного превышает показатели в западных странах, однако там большинство детей в случае сердечного приступа успевают спасти.
«В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают», — рассказал Макаров.
Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с коллегой, а также объяснил, что, по его мнению, привело к выводу медиков из штата российских школ.
«Безусловно, медики должны быть в детском учреждении. Это огромный комплекс мероприятий, который давно уже отработан, апробирован. Поддаваться диктату страховой медицины, которая сегодня задаёт тон и в проведении, и в структуре медицинской помощи, особенно в профилактике, недопустимо. Когда бизнес диктует медикам, что нужно делать, это главная причина того, что убрали медицинских работников из школ. Это неправильно. И, конечно, мы должны здесь учитывать и заинтересованность врачей. Понятно, для молодого врача не очень интересна работа в школе — он не приобретает клиническую практику. Но это решаемые вопросы, и с учётом всего этого медицина должна быть возвращена в школы, а не быть там гостьей. Так что с кардинальной постановкой аргументации коллеги я согласен, но она частичная», — заметил Онищенко.
Не менее важно, по его словам, уделять внимание развитию ребёнка, которое часто подвергается нарушениям, в том числе, и по вине родителей. Современные дети слишком много времени проводят в интернете, что приводит к ослаблению мышц и неспособности к занятиям физкультурой.
«Прежде всего, нам надо внимательно следить за детской нагрузкой. Потому что сегодня дети отличаются даже от предшествующих поколений. Причина этому интернет, практически круглосуточное их пребывание в нём. Что иногда нравится родителям — они спокойные, тихие, не шумят, не хулиганят. Но это афизиологично. Потому что детский возраст — это возраст бурной подвижности, но они себя этого лишают. Это одна сторона вопроса. Другая в том, что есть ещё школьная нагрузка — по 6-7 уроков, начиная с 5-6 класса. И всё это усугублено повальным увлечением интернетом. Я уже не говорю об интернет-зависимых, есть такое психологическое состояние», — подчеркнул бывший главный врач России.
Добавим, по мнению собеседника телеканала «Звезда», ключевым преткновением на пути к решению проблемы детской смертности в школах в России стал закон о первой медицинской помощи. Именно он ограничивает права медиков в выполнении своих профессиональных обязанностей. По данным телеканала, депутаты Госдумы планируют поднять вопрос о возврате медиков в школы и допуске детей к физкультуре только после заключения врача.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли
- Новости за ночь: Названо число россиян, скрывающих свои доходы
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»