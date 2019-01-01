Онищенко рассказал, кто виноват в детских смертях в школе

«В России умирают в школах в год в среднем 1,4, если так можно сказать, ребенка на 100 тысяч учеников. В мире сердечные приступы случаются в среднем у 1,1 школьника. Но это цифра не смертей, а остановок сердца. Половину детей в мире в развитых странах спасают», — рассказал Макаров.

Первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко в эфире НСН согласился с коллегой, а также объяснил, что, по его мнению, привело к выводу медиков из штата российских школ.

«Безусловно, медики должны быть в детском учреждении. Это огромный комплекс мероприятий, который давно уже отработан, апробирован. Поддаваться диктату страховой медицины, которая сегодня задаёт тон и в проведении, и в структуре медицинской помощи, особенно в профилактике, недопустимо. Когда бизнес диктует медикам, что нужно делать, это главная причина того, что убрали медицинских работников из школ. Это неправильно. И, конечно, мы должны здесь учитывать и заинтересованность врачей. Понятно, для молодого врача не очень интересна работа в школе — он не приобретает клиническую практику. Но это решаемые вопросы, и с учётом всего этого медицина должна быть возвращена в школы, а не быть там гостьей. Так что с кардинальной постановкой аргументации коллеги я согласен, но она частичная», — заметил Онищенко.