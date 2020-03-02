Астраханская учительница пойдет под суд за секс с девятиклассником

Пресс-служба управления областного СКР сообщает, что 35-летний педагог, предположительно, совращала девятиклассника с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Роман между учительницей и подростком всплыл на поверхность после того, как другие ученики распространили видеозапись, на которой запечатлена одна из «встреч» педагога с возлюбленным.

Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге уволили 25-летнюю учительницу, которая публиковала в Twitter посты о сексе и алкоголе, сообщают «Дни.ру».

