Астраханская учительница пойдет под суд за секс с девятиклассником
Следственный комитет по Астраханской области возбудил уголовное дело в отношении учительницы, которую заподозрили в интимных отношениях со своим учеником.
Пресс-служба управления областного СКР сообщает, что 35-летний педагог, предположительно, совращала девятиклассника с сентября 2019 года по февраль 2020 года.
Роман между учительницей и подростком всплыл на поверхность после того, как другие ученики распространили видеозапись, на которой запечатлена одна из «встреч» педагога с возлюбленным.
Против женщины возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста».
В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге уволили 25-летнюю учительницу, которая публиковала в Twitter посты о сексе и алкоголе, сообщают «Дни.ру».
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