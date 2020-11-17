Аскольда Запашного выписали из больницы

Художественного руководителя Большого московского цирка, народного артиста РФ Аскольда Запашного выписали из Первой Градской больницы.

Его брат Эдгард Запашный рассказал «Радио 1», что коронавируса у него нет, но были проблемы с давлением. Сейчас он дома и спит.

Аскольда Запашного госпитализировали в понедельник вечером с резким понижением давления и болями в груди.

Напомним, чуть более года назад он сообщил, что перенес очередную операцию на позвоночнике – уже пятую по счету. Также он поблагодарил «гениальных» немецких врачей, которые снова превратили его из инвалида в работоспособного человека.

