Аскольда Запашного выписали из больницы
Художественного руководителя Большого московского цирка, народного артиста РФ Аскольда Запашного выписали из Первой Градской больницы.
Его брат Эдгард Запашный рассказал «Радио 1», что коронавируса у него нет, но были проблемы с давлением. Сейчас он дома и спит.
Аскольда Запашного госпитализировали в понедельник вечером с резким понижением давления и болями в груди.
Напомним, чуть более года назад он сообщил, что перенес очередную операцию на позвоночнике – уже пятую по счету. Также он поблагодарил «гениальных» немецких врачей, которые снова превратили его из инвалида в работоспособного человека.
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