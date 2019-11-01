Артисты Мариинки отравились на гастролях в Москве

Несколько артистов трупы Мариинского театра, прибывшие из Санкт-Петербурга в Москву на гастроли, пожаловались на недомогание – они обратились за медицинской помощью в связи с кишечной инфекцией. Об этом сообщает департамента здравоохранения столицы.

Как уточняет RT, несколько бригад скорой помощи выезжали по вызову к артистам минувшей ночью. Всего на проблемы со здоровьем возникли у 13 гастролёров. Шестеро из них, включая ребёнка, госпитализированы. Состояние пострадавших уточняется.

