Артист Мариинского театра выстрелил в ребенка в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел днем 23 мая под окнами дома на улице Декабристов. По данным источника, 38-летний артист выстрелил из пневматического пистолета, пуля попала ребенку в лицо. Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести.

Издание «Фонтанка» писало, что ЧП случилось недалеко от Мариинского театра. Стрелявший мужчина задержан. Известно, что он родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Пакистане при подрыве поезда погибли 16 человек.