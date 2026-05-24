Артист Мариинского театра выстрелил в ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика из окна, потому что ребенок раздражал его игрой на саксофоне. Об этом сообщает канал «Baza» в «Максе».

Инцидент произошел днем 23 мая под окнами дома на улице Декабристов. По данным источника, 38-летний артист выстрелил из пневматического пистолета, пуля попала ребенку в лицо. Мальчика госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней тяжести.

Издание «Фонтанка» писало, что ЧП случилось недалеко от Мариинского театра. Стрелявший мужчина задержан. Известно, что он родом из Казахстана и выступал в составе вспомогательной театральной труппы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
