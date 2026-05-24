В Пакистане при подрыве поезда погибли 16 человек
На юго-западе Пакистана в городе Кветта в результате подрыва поезда погибли 16 человек, еще несколько пострадали. Об этом сообщает агентство «Associated Press of Pakistan» со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел на железнодорожных путях в районе Чаман-Пхатак 24 мая. По данным источника, взрыв прогремел, когда поезд с пассажирами пересекал этот район.
Отмечается, что повреждения также получили припаркованные вдоль трассы автомобили. Известно, что раненых, среди которых в том числе есть женщины и дети, доставили в больницы. Прибывшие на место ЧП полицейские оцепили территорию и начали расследование, пишет канал «Baza» в «Максе».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Китае в результате аварии на угольной шахте «Люшэньюй» в провинции Шаньси погибли минимум 90 человек.
