Артем Усс добровольно явился к следователю

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, ранее сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился к следователю в Москве, сообщает ТАСС.

СМИ: Усс-младший сбежал при помощи нейтрализатора электронного браслета

Он подробно ответил на все вопросы следователя. Отмечается, что ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Россия объявила в федеральный розыск Артема Усса осенью прошлого года по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.

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