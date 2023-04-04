Артем Усс добровольно явился к следователю
4 апреля 202316:11
Сын губернатора Красноярского края Артем Усс, ранее сбежавший из-под домашнего ареста в Италии, добровольно явился к следователю в Москве, сообщает ТАСС.
Он подробно ответил на все вопросы следователя. Отмечается, что ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Россия объявила в федеральный розыск Артема Усса осенью прошлого года по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- В Индонезии предложили ввести налог для туристов
- Депутат ГД предложил признать феминизм экстремистской идеологией
- Госдума одобрила идею разрешить набирать срочников в миротворцы
- В Москве заработал чат-бот по вопросам военной службы по контракту
- Артем Усс добровольно явился к следователю
- Подведены итоги уникального конкурса «Узорная Русь»
- Певица МакSим рассказала о своей болезни и переносе тура
- Медведев: Несистемная оппозиция превратилась в заурядных убийц
- «НАШЕ Радио» начнет вещание в Урюпинске с 5 апреля
- Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин встретился с активистами на месте гибели Татарского
4 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru