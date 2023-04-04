Артем Усс добровольно явился к следователю

Он подробно ответил на все вопросы следователя. Отмечается, что ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Россия объявила в федеральный розыск Артема Усса осенью прошлого года по делу об отмывании денег. Мещанский суд Москвы заочно арестовал мужчину.

