СМИ: Усс-младший сбежал при помощи нейтрализатора электронного браслета
Российскому предпринимателю и сыну губернатора Красноярского края Артёму Уссу помогли сбежать из-под домашнего ареста в Милане шесть-семь сообщников, сообщает Corriere della Sera.
По данным издания, для побега был использован частотный глушитель, с помощью которого был нейтрализован электронный браслет.
Газета отмечает, что сразу после задержания Усса-младшего американский Минюст предупредил итальянских правоохранителей о высоком риске побега и призывал заменить домашний арест на содержание под стражей.
Также Corriere della Sera напомнила, что Генпрокуратура всё же остановилась на домашнем аресте, так как у жены россиянина имеется дом в Италии. При этом супруга Усса-младшего выехала из страны за неделю до побега мужа.
Ранее суд в Милане разрешил экстрадицию Артёма Усса в США, где ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru