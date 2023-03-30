СМИ: Усс-младший сбежал при помощи нейтрализатора электронного браслета

По данным издания, для побега был использован частотный глушитель, с помощью которого был нейтрализован электронный браслет.

Газета отмечает, что сразу после задержания Усса-младшего американский Минюст предупредил итальянских правоохранителей о высоком риске побега и призывал заменить домашний арест на содержание под стражей.

Также Corriere della Sera напомнила, что Генпрокуратура всё же остановилась на домашнем аресте, так как у жены россиянина имеется дом в Италии. При этом супруга Усса-младшего выехала из страны за неделю до побега мужа.

Ранее суд в Милане разрешил экстрадицию Артёма Усса в США, где ему предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщает НСН.