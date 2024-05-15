Арт-объект в виде виниловой пластинки сломали в Волгограде

Недавно установленный в Волгограде в сквере советского композитора Александры Пахмутовой арт-объект в виде музыкальной пластинки сломали вандалы, сообщил волгоградский портал РИАЦ.

Необычный объект был установлен в конце апреля, перед приездом Пахмутовой в ее родной город Волгоград.

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Журналисты рассказали, что неизвестные люди повредили виниловую пластинку, сломав тонарм-стрелку, а саму пластинку сорвали с оси диска.

Ранее губернатор Волгограда Андрей Бочаров анонсировал, что в городе создадут культурный центр, музей и фестиваль имени Александры Пахмутовой, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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