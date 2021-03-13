Армия Колумбии предотвратила теракт на взлетной полосе

Силы Национальной армии Колумбии предотвратили теракт на взлетной полосе в деревне Куатро на северо-востоке страны. Сообщение об этом опубликовано на сайте колумбийских вооруженных сил.

Отмечается, что члены Остаточной организованной вооруженной группы 33 планировали осуществить теракт в месте, где ранее приземлялся доставляющий вакцины от коронавируса самолет.

По данным армии, злоумышленники установили на подготовленной площадке два самодельных заряда.

Ранее сотрудники российской Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в образовательном учреждении Пензы. Силовики задержали 16-летнего гражданина, изъяв у него охотничье ружье, порох и инструкции по изготовлению взрывного устройства.

