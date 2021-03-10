ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Пензы

Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы, сообщает Центр общественных связей ведомства.

В сообщении говорится, что задержанный - 16-летний гражданин России, у которого были изъяты охотничье ружьё и инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также порох и средства связи.

В Следственном комитете РФ добавили, что подросток намеревался устроить теракт в школе из-за неприязни и враждебности по отношению к своим одноклассникам и педагогам.

Следователи обратились в суд с просьбой об аресте задержанного, однако cуд отправил подростка под домашний арест. В СК намерены обжаловать данное решение.

Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на энергетическом объекте в Калининградской области, сообщает RT. Суд арестовал его на срок до 3 мая.

