ФСБ предотвратила теракт в одной из школ Пензы
Сотрудники ФСБ России задержали подозреваемого в подготовке теракта в образовательном учреждении Пензы, сообщает Центр общественных связей ведомства.
В сообщении говорится, что задержанный - 16-летний гражданин России, у которого были изъяты охотничье ружьё и инструкции по изготовлению взрывного устройства, а также порох и средства связи.
В Следственном комитете РФ добавили, что подросток намеревался устроить теракт в школе из-за неприязни и враждебности по отношению к своим одноклассникам и педагогам.
Следователи обратились в суд с просьбой об аресте задержанного, однако cуд отправил подростка под домашний арест. В СК намерены обжаловать данное решение.
Ранее сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который готовил теракт на энергетическом объекте в Калининградской области, сообщает RT. Суд арестовал его на срок до 3 мая.
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