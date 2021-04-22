Армия Карабаха сообщила о стрельбе со стороны Азербайджана
Армия Карабаха сообщила о нарушении режима перемирия со стороны Азербайджана. Об этом пишет Sputnik Армения.
По информации военных, Азербайджан ведет обстрел населенных пунктов и боевых позиций армии Карабаха. Сообщается о применении стрелкового оружия различного калибра. Стрельба со стороны Азербайджана велась и раньше, однако в предыдущих случаях стреляли преимущественно в воздух.
В Степанакерте считают, что такое нарушение перемирия совершается с целью заставить мирное население паниковать и поставить под сомнение миротворческую операцию России. Армия Карабаха призывает Азербайджан прекратить провокации и соблюдать режим перемирия.
Соглашение о перемирии было подписано 10 ноября 2020 года между Арменией, Россией и Азербайджаном. В настоящее время на границе находятся российские миротворческие силы.
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