Армия Карабаха сообщила о стрельбе со стороны Азербайджана

Армия Карабаха сообщила о нарушении режима перемирия со стороны Азербайджана. Об этом пишет Sputnik Армения.

По информации военных, Азербайджан ведет обстрел населенных пунктов и боевых позиций армии Карабаха. Сообщается о применении стрелкового оружия различного калибра. Стрельба со стороны Азербайджана велась и раньше, однако в предыдущих случаях стреляли преимущественно в воздух.

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В Степанакерте считают, что такое нарушение перемирия совершается с целью заставить мирное население паниковать и поставить под сомнение миротворческую операцию России. Армия Карабаха призывает Азербайджан прекратить провокации и соблюдать режим перемирия.

Соглашение о перемирии было подписано 10 ноября 2020 года между Арменией, Россией и Азербайджаном. В настоящее время на границе находятся российские миротворческие силы.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:СтрельбаАзербайджанАрменияНагорный Карабах
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