Армия Карабаха сообщила о стрельбе со стороны Азербайджана

В Степанакерте считают, что такое нарушение перемирия совершается с целью заставить мирное население паниковать и поставить под сомнение миротворческую операцию России. Армия Карабаха призывает Азербайджан прекратить провокации и соблюдать режим перемирия.

Соглашение о перемирии было подписано 10 ноября 2020 года между Арменией, Россией и Азербайджаном. В настоящее время на границе находятся российские миротворческие силы.

