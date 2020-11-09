Армения поможет РФ в установлении обстоятельств падения вертолета Ми-24

Армения окажет содействие России в установлении обстоятельств падения вертолета Ми-24 на армянской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.

Ранее министерство обороны РФ подтвердило крушение российского вертолёта на территории Армении.

По словам Степанян, Армения окажет экспертное и информационное содействие РФ в расследовании инцидента.

В Нагорном Карабахе продолжается конфликт между Арменией и Азербайджаном, обострившийся 27 сентября. Республики обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстреле мирного населения. Стороны конфликта заключили несколько соглашений о гуманитарном перемирии, однако боестолкновения на спорной территории продолжаются.



