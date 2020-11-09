Минобороны подтвердило крушение российского вертолёта в Армении

Министерство обороны РФ подтвердило крушение российского вертолёта на территории Армении.

Как сообщает пресс-служба ведомства, вертолёт МИ-24 упал в горной местности рядом с селом Ерасх неподалёку от границы Армении с азербайджанской Нахичеванской автономной республикой. Отмечается, что воздушное судно сопровождало автоколонну 102-й российской военной базы, расположенной на территории Армении.

По данным Минобороны, вертолёт попал под огонь ПЗРК с земли, в результате попадания ракеты потерял управление и упал на территории Армении. Двое членов экипажа воздушного судна погибли, один получил травмы и был доставлен на аэродром.

Командование 102-й военной базы устанавливает, какой стороне принадлежит ПЗРК.



