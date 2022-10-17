Армения объяснила усиление армии на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении объяснило укрепление сил на армяно-азербайджанской границе оборонительным характером. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства Армении Арама Торосяна.

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Он подчеркнул, что присутствие артиллерии в варденисском направлении — вынужденная мера, предпринятая после размещения в указанной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, что вызвало, по словам Торосяна, определенную напряженность. Также пресс-секретарь Минобороны Армении заявил о нежелании Еревана обострять ситуацию и о намерении убрать дополнительные средства обороны в случае вывода Азербайджаном сил с варденисского направления.

Ранее Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mil.am
ТЕГИ:МинобороныАзербайджанАрмения
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