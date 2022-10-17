Армения объяснила усиление армии на границе с Азербайджаном

Он подчеркнул, что присутствие артиллерии в варденисском направлении — вынужденная мера, предпринятая после размещения в указанной зоне дополнительных азербайджанских артиллерийских и зенитных средств, что вызвало, по словам Торосяна, определенную напряженность. Также пресс-секретарь Минобороны Армении заявил о нежелании Еревана обострять ситуацию и о намерении убрать дополнительные средства обороны в случае вывода Азербайджаном сил с варденисского направления.

Ранее Азербайджан обвинил военных Армении в обстреле приграничных районов. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

