Архангельский губернатор: Найденная в болоте девочка не получила серьезных травм
Двухлетняя девочка, которую нашли в болоте Архангельской области ночью, серьезно не пострадала и в ближайшее время будет находиться в реанимации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов. По его словам, врачи сообщили, что никаких серьезных повреждений у нее выявлено не было, передает RT.
Девочка пропала в воскресенье, 28 июля. Ее нашли на следующий день. По информации местных СМИ, она гуляла во дворе дома, однако родители потеряли ее из виду, спустя время ее нашли на краю болота. В поисках была задействована техника МЧС России, арктический вертолет Ми-8, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и «Север», а также местные жители, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru