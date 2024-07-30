Архангельский губернатор: Найденная в болоте девочка не получила серьезных травм

Он отметил, что сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов. По его словам, врачи сообщили, что никаких серьезных повреждений у нее выявлено не было, передает RT.

Девочка пропала в воскресенье, 28 июля. Ее нашли на следующий день. По информации местных СМИ, она гуляла во дворе дома, однако родители потеряли ее из виду, спустя время ее нашли на краю болота. В поисках была задействована техника МЧС России, арктический вертолет Ми-8, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и «Север», а также местные жители, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

