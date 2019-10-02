Арестованы три сообщника подозреваемого в мошенничестве замгендиректора «Аэрофлота»
В Москве арестованы три человека, подозреваемые в мошенничестве совместно с замгендиректора «Аэрофлота» Владимиром Александровым. Об этом сообщает Интерфакс.
Среди арестованных председатель адвокатской коллегии "Консорс" Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и экс-руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова. Отмечается, что Басманный суд назначил арест до 30 ноября.
Ранее на такой же срок был арестован сам Александров. По данным следствия, в 2015-2016 годах Александров вместе с сообщниками оформил со сторонней компанией четыре договора о юридических услугах, которые по факту не были выполнены. Однако по этим договорам в 2016-2018 годы были переведено более 250 млн рублей.
Заведено уголовное дело по статье 159 УК «мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы».
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