Арестованы три сообщника подозреваемого в мошенничестве замгендиректора «Аэрофлота»

В Москве арестованы три человека, подозреваемые в мошенничестве совместно с замгендиректора «Аэрофлота» Владимиром Александровым. Об этом сообщает Интерфакс.

Среди арестованных председатель адвокатской коллегии "Консорс" Александр Сливко, адвокат коллегии Дина Кибец и экс-руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяна Давыдова. Отмечается, что Басманный суд назначил арест до 30 ноября.

Ранее на такой же срок был арестован сам Александров. По данным следствия, в 2015-2016 годах Александров вместе с сообщниками оформил со сторонней компанией четыре договора о юридических услугах, которые по факту не были выполнены. Однако по этим договорам в 2016-2018 годы были переведено более 250 млн рублей.

Заведено уголовное дело по статье 159 УК «мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы».

