Арестована руководитель сгоревшего в Башкирии дома престарелых
Руководитель частного дома престарелых в Башкирии, где накануне произошёл пожар, арестована до 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд.
По данным агентства, подозреваемая будет находиться под стражей в период предварительного следствия.
Ранее НСН сообщала, что руководителя дома престарелых задержали.
Пожар в частном доме милосердия в башкирском селе Ишбулдино произошёл в ночь на вторник. Его жертвами стали 11 человек. Сотруднице и ещё троим постояльцам учреждения удалось спастись.
Как выяснилось позже, дом престарелых не имел системы пожаротушения и лицензии на проживание. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям «причинении смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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