Арестована руководитель сгоревшего в Башкирии дома престарелых

Руководитель частного дома престарелых в Башкирии, где накануне произошёл пожар, арестована до 15 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Абзелиловский районный суд.

По данным агентства, подозреваемая будет находиться под стражей в период предварительного следствия.

Ранее НСН сообщала, что руководителя дома престарелых задержали.

Пожар в частном доме милосердия в башкирском селе Ишбулдино произошёл в ночь на вторник. Его жертвами стали 11 человек. Сотруднице и ещё троим постояльцам учреждения удалось спастись.

Как выяснилось позже, дом престарелых не имел системы пожаротушения и лицензии на проживание. По факту происшествия были возбуждены уголовные дела по статьям «причинении смерти по неосторожности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

