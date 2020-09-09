Арестован замминистра энергетики Тихонов по делу о хищении более 600 млн рублей
Арестован заместитель министра энергетики РФ Анатолий Тихонов, который обвиняется в многомиллионном мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс.
Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, таким образом удовлетворив ходатайство следствия. По решению суда, Тихонов проведет под арестом два месяца до 8 ноября 2020 года.
Согласно версии следствия, 603 млн рублей, в хищении которых подозревается Тихонов, были выделены ФГБУ "Российское энергетическое агентство" (РЭА) Минэнерго России на создание информационной системы. По этому делу проходят также советник Тихонова Роман Рыжков, а также вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.
Чиновника задержали накануне. Своей вины он не признает.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru