Арестован устроивший смертельную стрельбу в Ангарске экс-«вагнеровец». Видео
Ангарский городской суд принял решение об аресте подозреваемого в стрельбе в одном из городских кафе, в результате которой один человек погиб и еще один был тяжело ранен. Об этом информирует на своём сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.
Как выяснилось, 33-летний стрелявший в 2022 году был осужден за вымогательство и грабеж. Как сообщает «Иркутск онлайн», речь идёт о руководителе бойцовского клуба «Ахмат», самбисте Василие Мурачёве. По данным «Газеты.ру», в местах лишения свободы он завербовался в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине, откуда недавно вернулся, получив амнистию.
Ранил он президента Федерации бокса Ангарска Александра Ракислова, а убил его приятеля Оганеза Туманяна. Последний успел несколько раз ударить ножом нападавшего, однако в ответ получил смертельное огнестрельное ранение. СК публикует видео с камер видеонаблюдения в кафе, где произошла стрельба.
Как заявила в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, в а армии нет никакого дополнительного контроля за людьми с судимостью, что чревато последствиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru