Арестован устроивший смертельную стрельбу в Ангарске экс-«вагнеровец». Видео

Ангарский городской суд принял решение об аресте подозреваемого в стрельбе в одном из городских кафе, в результате которой один человек погиб и еще один был тяжело ранен. Об этом информирует на своём сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

Как выяснилось, 33-летний стрелявший в 2022 году был осужден за вымогательство и грабеж. Как сообщает «Иркутск онлайн», речь идёт о руководителе бойцовского клуба «Ахмат», самбисте Василие Мурачёве. По данным «Газеты.ру», в местах лишения свободы он завербовался в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине, откуда недавно вернулся, получив амнистию.