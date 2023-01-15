«Ангарский маньяк» Михаил Попков сознался в новых убийствах
«Ангарский маньяк» Михаил Попков, который отбывает два пожизненных срока за убийство 80 человек, сознался и в других убийствах, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК РФ по Иркутской области.
Находясь в заключении, преступник сознался в новых убийствах.
«Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями СК», - заявил собеседник агентства.
Медицинские эксперты пришли к выводу, что Попков страдает гомицидоманией – непреодолимой тягой к убийствам.
В 2021 году суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцем колонии за убийство двух женщин, в котором он признался в 2020 году.
«Ангарскоий маньяк» убивал с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Правоохранительные органы доказали его вину в убийстве 81 человека и трех покушений на убийство женщин.
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