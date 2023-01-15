«Ангарский маньяк» Михаил Попков сознался в новых убийствах

Находясь в заключении, преступник сознался в новых убийствах.

«Он написал новые явки с повинной, информация проверяется следователями СК», - заявил собеседник агентства.

Медицинские эксперты пришли к выводу, что Попков страдает гомицидоманией – непреодолимой тягой к убийствам.

В 2021 году суд приговорил Попкова к девяти годам и восьми месяцем колонии за убийство двух женщин, в котором он признался в 2020 году.

«Ангарскоий маньяк» убивал с 1992 по 2010 год в Иркутской области. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Правоохранительные органы доказали его вину в убийстве 81 человека и трех покушений на убийство женщин.

