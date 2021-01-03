Арестован пьяный водитель, сбивший подростков на трассе Нижний Новгород — Саратов
Нетрезвый водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает региональное СУ СК РФ.
1 января на трассе Нижний Новгород — Саратов в районе поселка Дружный водитель, находясь за рулем KIA Rio в нетрезвом состоянии, наехал на четырех подростков 12-15 лет. Один из мальчиков находится в реанимации.
30-летний нарушитель ПДД признал свою вину. Расследование продолжается.
Напомним, женщина, пострадавшая в результате аварии под Тверью, в которой ранее погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов, умерла в больнице от полученных травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу (ЦРБ) города Кашина.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+26 301 / сут.
Умерли
58 002+447 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+18 897 / сут.
- Армения: с начала эскалации в Карабахе погибли 3330 человек
- Арестован пьяный водитель, сбивший подростков на трассе Нижний Новгород — Саратов
- 11 американских сенаторов намерены оспорить итоги президентских выборов
- В РФПИ заявили о готовности провести испытания совместной вакцины на Украине
- Самая толстая женщина России радостно потеряла свою титул
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru