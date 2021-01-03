Арестован пьяный водитель, сбивший подростков на трассе Нижний Новгород — Саратов

Нетрезвый водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, заключен под стражу, сообщает региональное СУ СК РФ.

1 января на трассе Нижний Новгород — Саратов в районе поселка Дружный водитель, находясь за рулем KIA Rio в нетрезвом состоянии, наехал на четырех подростков 12-15 лет. Один из мальчиков находится в реанимации.

30-летний нарушитель ПДД признал свою вину. Расследование продолжается.

Пострадавшая в ДТП с машиной главы Ярославской думы женщина умерла

Напомним, женщина, пострадавшая в результате аварии под Тверью, в которой ранее погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов, умерла в больнице от полученных травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу (ЦРБ) города Кашина.

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ФОТО: pxhere.com
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