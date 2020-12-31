Пострадавшая в ДТП с машиной главы Ярославской думы женщина умерла

Женщина, пострадавшая в результате аварии под Тверью, в которой ранее погиб спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов, умерла в больнице от полученных травм. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центральную районную больницу (ЦРБ) города Кашина.

Автомобиль Hyundai, который вел спикер Ярославской областной думы Алексей Константинов, столкнулся с автомобилем Mazda в среду 30 декабря на трассе "Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец" в Тверской области. По данным полиции, автомобиль Константинова выехал на встречную полосу. Спикер облдумы погиб на месте, водитель Mazda была доставлена в ЦРБ.

Как передает агентство со ссылкой на пресс-службу УМВД по Тверской области, данный участок трассы был обработан реагентами. Оба автомобиля были оснащены шипованными шинами. СК РФ по Тверской области объявило о начале проверки по факту происшествия.

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Фото: instagram.com/newstularu
ТЕГИ:Ярославская ОбластьТверская ОбластьДТП
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