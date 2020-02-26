Арестован один из готовивших массовое убийство подростков

«Один из подростков арестован на два месяца, он пробудет под стражей до 25 апреля», - говорится в сообщении.

Как пишет RT, в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании двух подростков. Им вменяется подготовка к массовому убийству в одном из учебных заведений города. Указывается, что все они состояли в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.

Ведущий научный сотрудник Центра психиатрии и наркологии имени Сербского Лев Пережогин в беседе с НСН отметил, что в каждом конкретном случае с причинами агрессии подростков нужно разбираться отдельно. И привлекать нужно не только полицию, но и медиков.

«Радикализации нет, на мой взгляд. Подросткам свойственна в силу возраста радикальность. Другое дело, что эта радикальность стала трансформироваться в более жестокие поступки. И вот в чем причина, нужно разбираться, исследовать. Нужно, чтобы подростки из поля зрения полиции и правоохранительных органов попадали в поле зрения докторов», - призвал эксперт.

