Арестован обвиняемый в убийстве порноактрисы в Петербурге. Видео
Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор обвиняемого в убийстве 26-летней порноактрисы. Следственный комитет ранее проинформировал о задержании подозреваемого в преступлении – друга убитой.
Официально имя жертвы не называется, однако, по данным ряда СМИ, это Анастасия Гришман, которая была порноактрисой и блогером. Это же подтверждают и её знакомые. Она перестала выходить на связь 2 августа. Спустя неделю её тело с ножевыми ранениями шеи обнаружили в ванне квартиры на Южном шоссе северной столицы, где она жила.
Позже подруга рассказал, что связалась с 24-летним молодым человеком с которым Гришман активно снималась в роликах для взрослых. Он признался, что убил девушку по её собственной просьбе. Якобы она сама просила об этом ещё и других знакомых.
Эту же версию он повторил на допросе после задержания. Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента в квартире Гришман.
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