Арестован обвиняемый в убийстве порноактрисы в Петербурге. Видео

Позже подруга рассказал, что связалась с 24-летним молодым человеком с которым Гришман активно снималась в роликах для взрослых. Он признался, что убил девушку по её собственной просьбе. Якобы она сама просила об этом ещё и других знакомых.

Эту же версию он повторил на допросе после задержания. Следственный комитет опубликовал видео следственного эксперимента в квартире Гришман.