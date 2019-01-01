Арестован начальник УГИБДД Новгородской области

Новгородский районный суд по ходатайству Следкома арестовал до 15 сентября начальника регионального управления ГИБДД полковника Владимира Лонского, сообщает «Интерфакс».

В отношении Лонского возбуждены дело по статьям «Получение взятки путем вымогательства» и «Получение взятки в крупном размере».

По версии следствия, Лонский получил 300 тысяч рублей от местных предпринимателей и асфальтовую крошку для гаража.

Лонский освобожден от должности.

