Происшествия
Лонский освобожден от должности.
Арестован начальник УГИБДД Новгородской области
17 июля22:30
Новгородский районный суд по ходатайству Следкома арестовал до 15 сентября начальника регионального управления ГИБДД полковника Владимира Лонского, сообщает «Интерфакс».
В отношении Лонского возбуждены дело по статьям «Получение взятки путем вымогательства» и «Получение взятки в крупном размере».
По версии следствия, Лонский получил 300 тысяч рублей от местных предпринимателей и асфальтовую крошку для гаража.
Лонский освобожден от должности.
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ФОТО: flickr/Joe Gratz
ТЕГИ:Коррупция
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