Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова
Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре в августе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, судьи отменили решение нижестоящей инстанции, которая ранее признала незаконность экстрадиции.
По словам Петрова, его адвокаты намерены провести экспертизу, которая установит возможность подачи апелляции в Верховных суд Кипра.
Гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона, его обвиняют в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru