Апелляционный суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова

Апелляционный суд в Никосии дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова, арестованного на Кипре в августе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Как уточняет агентство, судьи отменили решение нижестоящей инстанции, которая ранее признала незаконность экстрадиции.

По словам Петрова, его адвокаты намерены провести экспертизу, которая установит возможность подачи апелляции в Верховных суд Кипра.

Гражданин России и Германии Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона, его обвиняют в незаконном экспорте в Россию американской микроэлектроники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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