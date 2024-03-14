СМИ: нападающего «Спартака» Промеса экстрадируют в Нидерланды

В юридической фирме Noura Almaazmi Advocates & Legal Consultants заявили, что ОАЭ исполняет запрос других стран об экстрадиции в 90% случаев. В компании отметили, что в ситуации с Промесом причин для отказа нет.

Предположительно, нападающего «Спартака» отправят в Нидерланды максимум через три месяца.

Накануне стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Суд Амстердама признал футболиста виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил его к шести годам тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

