СМИ: нападающего «Спартака» Промеса экстрадируют в Нидерланды

Футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса экстрадируют из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Нидерланды в ближайшие несколько месяцев, пишет портал Sport24.

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В юридической фирме Noura Almaazmi Advocates & Legal Consultants заявили, что ОАЭ исполняет запрос других стран об экстрадиции в 90% случаев. В компании отметили, что в ситуации с Промесом причин для отказа нет.

Предположительно, нападающего «Спартака» отправят в Нидерланды максимум через три месяца.

Накануне стало известно о задержании Промеса в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Суд Амстердама признал футболиста виновным в контрабанде наркотиков и заочно приговорил его к шести годам тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ФутболистНидерландыФК "Спартак"

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