Вместо неба «обезьянник». Пьяного пилота AZUR air сняли с рейса в Сибири

Сотрудники полиции управления на транспорте сняли нетрезвого пилота авиакомпании AZUR air с рейса Тюмень — Сургут. Задержанный командир судна сам сообщил об этом диспетчеру, попросив его перенести вылет на утро. Аудиозапись разговора публикует РИА ФАН.

По информации агентства, лётчик Александр Слободчиков выпил, поскольку у него был выходной, однако его неожиданно срочно назначили на рейс из Тюмени в Сургут. «У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник!» — сообщил незадачливый пилот из отделения полиции девушке диспетчеру.