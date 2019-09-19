Вместо неба «обезьянник». Пьяного пилота AZUR air сняли с рейса в Сибири
Сотрудники полиции управления на транспорте сняли нетрезвого пилота авиакомпании AZUR air с рейса Тюмень — Сургут. Задержанный командир судна сам сообщил об этом диспетчеру, попросив его перенести вылет на утро. Аудиозапись разговора публикует РИА ФАН.
По информации агентства, лётчик Александр Слободчиков выпил, поскольку у него был выходной, однако его неожиданно срочно назначили на рейс из Тюмени в Сургут. «У меня два дня выходных, я сидел-гулял. А вы меня не предупредили о том, что поставили этот рейс. Зачем, объясните, пожалуйста? Два дня выходных, у меня праздник!» — сообщил незадачливый пилот из отделения полиции девушке диспетчеру.
Та однако не поняла, причём тут она, ведь в рейс назначает отдел планирования, после чего услышада следующую реплику: «Ваш командир AZUR сидит в обезьяннике и ждет рейса – вы можете такое представить?!».
В итоге полиция оформила пьяного лётчика как хулигана, отмечает Ura.ru. Ему вменяют статью 20.1 Кодекса об административных правонарушениях.
Теперь Аександру Слободчикову грозит отстранение от полетов на неопределенный срок.
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