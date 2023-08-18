Прокуратура Иркутской области обвинила «ангарского маньяка» в убийстве трех женщин

В прокуратуре отметили, что 59-летний Попков обвиняется по статье об убийстве двух и более лиц.

«По версии следствия, в период с 1997 года по 2003 год ... Попков совершил убийство трех женщин», — указывает ведомство.

Так, следствие доказало причастность обвиняемого к убийствам 27-летней женщины в поселке Жилкино в 1997 году, 25-летней женщины на берегу реки Ангара в Иркутске в 1998 году, 31-летней женщины на территории Ново-Ленинского кладбища в 2003 году. Причастность злоумышленника подтверждают его показания, протоколы осмотров мест происшествий и заключения судебных экспертиз. Уголовное дело передадут в Ленинский районный суд Иркутска после вручения маньяку обвинительного заключения.

Ранее Попков получил три срока за 83 убийства. В январе 2015 года преступника приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, в декабре 2018-го — ко второму пожизненному сроку. При этом в 2020 году Попков сознался еще в двух убийствах, его приговорили к 9 годам и 8 месяцам колонии, напоминает RT.

