Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах

«Сообщение о пожаре по адресу: Мытищинский г. о., д. Степаньково... Горит металлический ангар с двумя лодками», — указали в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 1 тысячу кв. м. Открытое горение ликвидировали.

Ранее пожар произошел в Москве на парковке возле дома на Большой Филевской улице, сгорели четыре автомобиля, пишет 360.ru.

