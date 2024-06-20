Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах

Возгорание произошло в ангаре на территории яхт-клуба в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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«Сообщение о пожаре по адресу: Мытищинский г. о., д. Степаньково... Горит металлический ангар с двумя лодками», — указали в ведомстве.

Огонь распространился на площади в 1 тысячу кв. м. Открытое горение ликвидировали.

Ранее пожар произошел в Москве на парковке возле дома на Большой Филевской улице, сгорели четыре автомобиля, пишет 360.ru.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ПожарМЧСМосковская ОбластьМытищи

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