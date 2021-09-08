Андрей Воробьев пообещал отремонтировать повреждённые взрывом квартиры дома в Ногинске

Жилой дом в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, подлежит восстановлению. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. При этом, он подчеркнул, что окончательное решение будет приято завра в полдень, после того, как здание обследуют комплексом «Струна» - он предназначен для выявления степени разрушения.

Между тем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с жителями заявил, что все квартиры будут отремонтированы, а условия «будут однозначно лучше».

«Не просто строительные элементы, а с полной отделкой, чтобы жители сразу могли въехать в дом. Если дом будет признан непригодным для жилья, пострадавшим будут предоставлено новое жилище», - цитирует Воробьева «Радио 1».