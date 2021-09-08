Андрей Воробьев пообещал отремонтировать повреждённые взрывом квартиры дома в Ногинске
Жилой дом в подмосковном Ногинске, по предварительным данным, подлежит восстановлению. Об этом заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. При этом, он подчеркнул, что окончательное решение будет приято завра в полдень, после того, как здание обследуют комплексом «Струна» - он предназначен для выявления степени разрушения.
Между тем, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с жителями заявил, что все квартиры будут отремонтированы, а условия «будут однозначно лучше».
«Не просто строительные элементы, а с полной отделкой, чтобы жители сразу могли въехать в дом. Если дом будет признан непригодным для жилья, пострадавшим будут предоставлено новое жилище», - цитирует Воробьева «Радио 1».
Напомним, хлопок в девятиэтажном доме в подмосковном Ногиске раздался сегодня утром. В результате происшествия обрушилась стена со 2 по 4 этаж, а также перекрытие на 5 этаже. Повреждено более 20 квартир. В СК РФ заявили, что, по последним данным, в результате ЧП погибло 2 человека. Ещё 17 человек пострадали, семеро из них госпитализированы.
По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.
Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» завил, что число происшествий в «газовых» многоэтажках будет только увеличиваться с началом отопительного сезона, если не принять необходимые меры.
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