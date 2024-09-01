Амурский тигр попал под поезд в Приморье

Инцидент произошел 1 сентября. Тигр оказался на железнодорожном мосту и попал под движущийся состав.

Специалисты проверяют информацию о двух тигрятах. Один из них также мог попасть под состав.

Ранее в Приморском крае амурский тигр и гималайский медведь погибли от удара током опоры линии электропередачи, передает «Радиоточка НСН».

