Амурский тигр попал под поезд в Приморье

В Приморском крае амурский тигр попал под поезд на железнодорожном мосту, пишет РИА Новости со ссылкой на центр «Амурский тигр».

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Инцидент произошел 1 сентября. Тигр оказался на железнодорожном мосту и попал под движущийся состав.

Специалисты проверяют информацию о двух тигрятах. Один из них также мог попасть под состав.

Ранее в Приморском крае амурский тигр и гималайский медведь погибли от удара током опоры линии электропередачи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:ТигрыПоездаПриморский Край

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