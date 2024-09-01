Амурский тигр попал под поезд в Приморье
1 сентября 202416:48
В Приморском крае амурский тигр попал под поезд на железнодорожном мосту, пишет РИА Новости со ссылкой на центр «Амурский тигр».
Инцидент произошел 1 сентября. Тигр оказался на железнодорожном мосту и попал под движущийся состав.
Специалисты проверяют информацию о двух тигрятах. Один из них также мог попасть под состав.
Ранее в Приморском крае амурский тигр и гималайский медведь погибли от удара током опоры линии электропередачи, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МЧС: за неделю в безопасные районы выехали 1.4 тысячи жителей Курска
- В Черном море произошло землетрясение на глубине 10 километров
- Умер заслуженный артист России Николай Чупров
- Гладков: в Белгороде при обстреле ВСУ пострадали восемь человек
- Президент Финляндии заявил об отказе размещать в стране ядерное оружие
- Times: врачи обнаружили у солдат ВСУ устойчивые к антибиотикам бактерии
- Россия на треть увеличила импорт чая и кофе из Индии
- На Варшавском шоссе в Москве перевернулся автомобиль
- В Белгороде после атаки ВСУ повреждено около 50 жилых домов
- Маск назвал инвестиции в экономику Бразилии настоящим безумием
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru