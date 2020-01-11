Американского футболиста в Австралии съели акулы

11 января 202019:31

Обнаружено тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти. Останки, объеденные акулами, выбросило волнами на австралийское побережье. Об этом сообщает Newsweek 10 января.

Футболист поскользнулся на камнях во время прогулки по побережью и упал в океан. Попытки его спасти ни к чему не привели – спортсмена унесло от берега сильное течение.

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Позднее очевидцы, которые обратились в полицию, рассказали, что в 115 м от пляжа в городе Эсперанс акулы терзают тело мужчины. Полицейские установили личность погибшего - Эрика Биригитти.

Напомним, Биригитти являлся игроком команды американского колледжа Hastings Broncos (штат Небраска). В Австралию он приехал на каникулы.

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