Американского футболиста в Австралии съели акулы

Позднее очевидцы, которые обратились в полицию, рассказали, что в 115 м от пляжа в городе Эсперанс акулы терзают тело мужчины. Полицейские установили личность погибшего - Эрика Биригитти.

Напомним, Биригитти являлся игроком команды американского колледжа Hastings Broncos (штат Небраска). В Австралию он приехал на каникулы.

