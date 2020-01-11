Американского футболиста в Австралии съели акулы
Обнаружено тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти. Останки, объеденные акулами, выбросило волнами на австралийское побережье. Об этом сообщает Newsweek 10 января.
Футболист поскользнулся на камнях во время прогулки по побережью и упал в океан. Попытки его спасти ни к чему не привели – спортсмена унесло от берега сильное течение.
Позднее очевидцы, которые обратились в полицию, рассказали, что в 115 м от пляжа в городе Эсперанс акулы терзают тело мужчины. Полицейские установили личность погибшего - Эрика Биригитти.
Напомним, Биригитти являлся игроком команды американского колледжа Hastings Broncos (штат Небраска). В Австралию он приехал на каникулы.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Меркель после встречи с Путиным призвала достроить «Северный поток - 2»
- В Академии космонавтики призвали забыть о советских масштабах в космосе
- Российские биатлонисты стали четвертыми на этапе Кубка мира
- Переговоры Путина и Меркель длятся дольше трех часов
- Психологи поддержали совет РПЦ знакомиться в храмах