Акулы убили юную американку на Багамах

Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах. Как сообщает RT, она приехала на архипелаг из Калифорнии отдыхать вместе с семьей. И во время занятия сноркелингом у острова Роуз была атакована хищными рыбами.

Акул заметили родные Джордан и попытались предупредить ее об опасности, однако она не заметила угрозы. Девушка получила множественные травмы от акульих зубов, ее госпитализировали, но она скончалась в больнице.

