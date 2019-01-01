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Акул заметили родные Джордан и попытались предупредить ее об опасности, однако она не заметила угрозы. Девушка получила множественные травмы от акульих зубов, ее госпитализировали, но она скончалась в больнице.
Акулы убили юную американку на Багамах
27 июня13:26
Три акулы убили 21-летнюю девушку по имени Джордан Линдси на Багамских островах. Как сообщает RT, она приехала на архипелаг из Калифорнии отдыхать вместе с семьей. И во время занятия сноркелингом у острова Роуз была атакована хищными рыбами.
Акул заметили родные Джордан и попытались предупредить ее об опасности, однако она не заметила угрозы. Девушка получила множественные травмы от акульих зубов, ее госпитализировали, но она скончалась в больнице.
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ФОТО: интернет
ТЕГИ:Происшествия
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