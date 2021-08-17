Американский военный получил ранение в аэропорту Кабула

Генерал Хэнк Тейлор заявил, что военнослужащий США был ранен в аэропорту Кабула, передает ТАСС.

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По словам Тейлора, ранение было легкое и солдат смог вернуться на службу. Деталей произошедшего он не привел.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула находятся около 2,5 тысяч военных США. Как ожидается, ещё более 700 военных из США и Великобритании прибудут в Кабул для помощи в организации эвакуации людей из страны.

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