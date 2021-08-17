Американский военный получил ранение в аэропорту Кабула
17 августа 202100:45
Генерал Хэнк Тейлор заявил, что военнослужащий США был ранен в аэропорту Кабула, передает ТАСС.
По словам Тейлора, ранение было легкое и солдат смог вернуться на службу. Деталей произошедшего он не привел.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула находятся около 2,5 тысяч военных США. Как ожидается, ещё более 700 военных из США и Великобритании прибудут в Кабул для помощи в организации эвакуации людей из страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+20 765 / сут.
Умерли
171 тыс.+806 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+15 601 / сут.
- Чехия исключила РФ из списка стран с экстремальным риском COVID-19
- Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 1 419
- Власти Краснодарского края опровергли информацию об угрозе затопления Анапы
- Байден: США были готовы к коллапсу в Афганистане
- Карпин назвал главную проблему российского футбола
- В ЮАР в аварии с автобусом погибли 28 человек
- Хабиб Нурмагомедов подпишет рекламный контракт на 500 млн рублей
- В МЧС пока не подтверждают информацию о взрыве в Екатеринбурге
- Путин утвердил национальный план борьбы с коррупцией до 2024 года
- Макрон заявил об угрозе миграционного кризиса в ЕС из-за ситуации в Афганистане
16 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru