Американский военный получил ранение в аэропорту Кабула

По словам Тейлора, ранение было легкое и солдат смог вернуться на службу. Деталей произошедшего он не привел.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула находятся около 2,5 тысяч военных США. Как ожидается, ещё более 700 военных из США и Великобритании прибудут в Кабул для помощи в организации эвакуации людей из страны.

