Американский сержант получил во Владивостоке больше 3 лет колонии


Американский военный Гордон Блэк приговорен судом во Владивостоке к 3 годам и 9 месяцам колонии по обвинению в угрозе убийством и краже у возлюбленной россиянки 10 тыс. рублей.

По данным «Коммерсанта», потерпевшей выступила Александра Ващук, с которой американец познакомился на сайте Tinder. В апреле Блэк приехал во Владивосток, чтобы быть рядом с Александрой. При этом девушка обвиняла его в приступах агрессии. По ее словам, они подрались, после чего Блэк начал ее душить и ушел из квартиры, забрав деньги из кошелька Ващук.

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Сам американец утверждал, что защищался, а деньге позже вернул переводом. Однако суд не согласился с позицией защиты, просившей оправдать иностранца.

В Пентагоне отметили, что не разрешали Блэку посещать Владивосток, в связи с чем начато внутреннее расследование. 3 мая суд во Владивостоке арестовал Гордона Блэка до 2 июля, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Давыдов
ТЕГИ:АрестВоеннослужащиеСША

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